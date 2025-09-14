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Трансформационная игра «Уверенность и самооценка»

ГЭС-2, Болотная набережная, 15, галерея С7, 2-й этаж

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Игры
Мастер-классы

Про событие

Это возможность познакомиться со своей реальной самооценкой, узнать свои сильные качества и те, которые можно превратить в сильные быстро с минимальными усилиями. Зачем тратить время на поиски вариантов как прокачать уверенность в себе, если можно использовать дорожную карту, которую организаторы набросают вместе с тобой за 2 часа, и уйти с практическим планом действий по своему самому актуальному запросу. Бонусом каждому участнику доступна возможность обсудить свои итоги игры и инсайты с ведущими в формате короткого индивидуального созвона. Запись через бот в тг.

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