Лила — древняя игра самопознания, которая помогает простроить твой маршрут исходя из твоего запроса. Запрос на игру может быть любым, главное, чтобы он шёл искренне от сердца: - предназначение - личная жизнь - отношения с близкими - повышение уровня дохода - избавление от страхов и прокрастинации - поиск своего «Я» - реализация бизнес-планов и целей - масштабирование бизнес Здесь не обещают готовых ответов или волшебных решений. Но тут будет бережное, терапевтическое пространство, в котором становится легче услышать себя, заметить привычные сценарии и посмотреть на свой запрос под новым углом. Каждый берёт из игры ровно столько, сколько готов взять Что ещё будет: чай, вкусности, ощущение безмятежности и уютную компанию людей, которые, как и ты, готовы уделить несколько часов себе > С собой: символичный предмет, чтобы передвигаться по полю (например: кольцо или серёжка), блокнот и ручка, для записи инсайтов Ведущая — Романова Екатерина, дипломированный КПТ психолог, игропрактик.