Ты можешь чувствовать, что застрял в одной точке — в отношениях, деньгах, работе или внутри себя. Много думаешь, анализируешь, ищешь ответы, но ясности всё равно нет. Лила это пространство, где ответы начинают проявляться. Через игру, вопросы клеток и твой личный запрос ты словно смотришь на свою жизнь сверху и замечаешь то, что раньше ускользало Ты можешь прийти с любым запросом: предназначение, рост дохода, страхи и прокрастинация, поиск себя, реализация целей или бизнес-идей, масштабирование проекта, отношения и личная жизнь. Если запроса пока нет — это нормально. Здесь мягко сформулируют его в начале встречи. Это не про мистику и «гадания», а про глубокую психологическую работу в формате игры.