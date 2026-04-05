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Трансформационная игра Лила с психологом

Бакунинская улица, 14с1

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 0+

Про событие

Ты можешь чувствовать, что застрял в одной точке — в отношениях, деньгах, работе или внутри себя. Много думаешь, анализируешь, ищешь ответы, но ясности всё равно нет. Лила это пространство, где ответы начинают проявляться. Через игру, вопросы клеток и твой личный запрос ты словно смотришь на свою жизнь сверху и замечаешь то, что раньше ускользало Ты можешь прийти с любым запросом: предназначение, рост дохода, страхи и прокрастинация, поиск себя, реализация целей или бизнес-идей, масштабирование проекта, отношения и личная жизнь. Если запроса пока нет — это нормально. Здесь мягко сформулируют его в начале встречи. Это не про мистику и «гадания», а про глубокую психологическую работу в формате игры.

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