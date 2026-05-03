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Трансформационная игра Лила + Невербальный Гипноз

Щербаковская улица, 16

Начало:

Завершение:

10000₽
Возраст 18+

Про событие

Трансформационная игра с двумя специалистами: психологом-сексологом и гипнологом Кратко о Лиле: Лила – это древняя трансформационная игра, где поле само ведёт тебя к ответу. Ты бросаешь кубик и двигаешь фишку по карте состояний – от иллюзий к просветлению. Это не гадание и не настолка в привычном смысле. Это зеркало твоего подсознания + профессиональное сопровождение двух специалистов поможет быстрее прийти к ответам. Это будет проработка через невербальные техники на каждой клетке, где есть затыки снятие мешающих триггеров. В итоге ты можешь получить комплексное решение своей проблемы на разных уровнях Оптимальное количество участников – 3–5 человек, поэтому внимание будет уделено каждому запросу. Кому подойдёт: – кто в тупике в отношениях или сексе – чувствует апатию, тревогу, потерю себя – хочет разобрать конкретную жизненную ситуацию – кому скучно от обычных разговоров, а хочется процесса и инсайтов Важно про время: Игра длится от 3 часов – спокойно, без спешки. Финишируют только когда каждый участник найдёт выход из своего запроса Что входит: – ведение игры двумя специалистами (психолог-сексолог Ева и гипнолог Назар) – чаепитие с китайским чаем – ПП-сладости и фрукты Также игра возможна в любой другой день с 3 по 10 мая – уточняй подробности у организаторов

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