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Трансформационная игра Лила

Linda de La, Берсеневский переулок, 5с2

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

В процессе игры ты метафорически пройдёшь путь к намеченной цели, чтобы затем пройти его в жизни, но уже учитывая увиденное в игре — обходя препятствия, замечая ограничения, усиляя слабые места. Игру проведет: Анна Соболева - человекоцентрированный психолог, выпускница НИУ ВШЭ по направлению - Консультативная психология.

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