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Игры
Про событие
В процессе игры ты метафорически пройдёшь путь к намеченной цели, чтобы затем пройти его в жизни, но уже учитывая увиденное в игре — обходя препятствия, замечая ограничения, усиляя слабые места. Игру проведет: Анна Соболева - человекоцентрированный психолог, выпускница НИУ ВШЭ по направлению - Консультативная психология.
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