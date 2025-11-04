В процессе игры ты метафорически пройдёшь путь к намеченной цели, чтобы затем пройти его в жизни, но уже учитывая увиденное в игре — обходя препятствия, замечая ограничения, усиляя слабые места. Игру проведет: Анна Соболева - человекоцентрированный психолог, выпускница НИУ ВШЭ по направлению - Консультативная психология.