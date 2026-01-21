Возраст 16+
Игры
Про событие
Начни Новый год с игры, которая поможет: — Не просто поставить цели на 2026 год, а понять, как их реально осуществить — Кто устал сравнивать себя с другими и хочет найти свою внутреннюю опору — Прежняя стабильная жизнь рушится и нет понимания куда двигаться дальше После игры у тебя: — Будет чёткое понимание какие цели и желания истинно твои, и каким наилучшим образом прийти к ним — Поймёшь в какой позиции находишься и для чего всё складывается именно так в твоей жизни — Поймёшь в чём твоя сила и что поможет управлять своей жизнью Количество мест ограничено до 4 участников Отзывы об играх: https://t.me/otzyviolesyakozlova Стоимость: 3 000 руб. — за одного игрока 5 000 руб. — «я с подружкой/другом» По всем вопросам и бронированию места пиши в ТГ
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