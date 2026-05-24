Арт-бранч с авторской лекцией и написанием картины акрилом. Погрузишься в волшебный мир Клода Моне – великого французского художника и одного из основателей импрессионизма. Его картины – запечатления мимолетных мгновений природы, наполненные игрой света и цвета, – до сих пор очаровывают и вдохновляют миллионы людей по всему миру. Что тебя ждёт: Лекция за бранчем: – История скромного парижского художника, который стал символом импрессионизма. – Путешествие по эволюции его уникального стиля: от первых смелых мазков до легендарных водяных лилий. – Тайны света и тени: как Моне создавал живые, наполненные воздухом полотна прямо на пленэре. – Городок Живерни и знаменитый сад художника – источник вдохновения для многих шедевров. Творческая часть: Под руководством ведущей ты сможешь создать свой шедевр в стиле Моне, передавая красоту природы через свет и цвет. Неважно, есть ли у тебя опыт, опытная художница будет помогать каждому гостю довести картину до понравившегося результата. Все материалы включены в стоимость, а ещё депозит в размере 700 рублей на еду и напитки. Количество мест ограничено.