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Торжественное открытие (Grand Opening Party)

Лофт Sova, Измайловское шоссе, 73Жс5

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Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Торжественная вечеринка, где ты можешь зарядиться энергией и стать частью комьюнити, где тебе всегда рады. ERA — это не просто ивент-агентство, это пространство, где стираются границы между «чужими» и «своими». Где можно быть собой: танцевать до упаду на шумной вечеринке или провалиться в кресло с бокалом игристого, обсуждая кино. Что тебя ждёт в этот вечер? — Атмосфера полного комфорта: Организатор лофт, где нет места неловким паузам. Наши организаторы — мастера «ледоколов», поэтому новые знакомства случатся легко и непринужденно. — Музыка и танцы: Тот самый плейлист, под который хочется двигаться, даже если ты пришел один. — Приветственный-фуршет: Гостей встретят игристым и изысканными закусками. Весь вечер для тебя работает бар с авторскими коктейлями. — Свои люди: Здесь соберут тех, кто ценит эстетику, искренность и качественный отдых. В стоимость входит: приветственный напиток, фуршет, развлекательная программа и доступ в закрытое комьюнити ERA.

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