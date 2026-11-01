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Торс Титана: Фестиваль Альтернативной Музыки, День 3

Невротик
Яузская улица, 5

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Народно-драматический театр «Фламандская Школа», играющий в оригинальном жанре «гегелькор», представляет твоему вниманию трехдневный музыкальный фестиваль. «Фламандская Школа» закроет фестиваль и полностью сыграет свой прошлогодний, наделавший шуму, альбом «Сироты Москвы». Поддержат их полнокровный калейдоскоп коллективов, жанровая палитра которых варьируется от эмбиента, джаза и пост-панка до экстремального нойз-хардкора, краутрока и кабацкого ритуального шансона. 08.11 (вс) Темнология (г.Владимир) Муравьеворот Хоробрита Фламандская Школа

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