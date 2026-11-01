Народно-драматический театр «Фламандская Школа», играющий в оригинальном жанре «гегелькор», представляет твоему вниманию трехдневный музыкальный фестиваль. «Фламандская Школа» закроет фестиваль и полностью сыграет свой прошлогодний, наделавший шуму, альбом «Сироты Москвы». Поддержат их полнокровный калейдоскоп коллективов, жанровая палитра которых варьируется от эмбиента, джаза и пост-панка до экстремального нойз-хардкора, краутрока и кабацкого ритуального шансона. 07.11 (сб) Razor of Nothing Teckel The RIG (Russian Improv Group) Tartara rusa