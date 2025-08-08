Два независимых лейбла и формации Tooflie и Stvol встретятся в Powerhouse Moscow, чтобы собрать внушительный лайнап из своих резидентов и подписантов. Симбиоз двух музыкальных видений начнётся вечером на веранде Дома с виниловых сэтов, а к ближе к ночи развернётся в полную мегаджоулевую мощь на двух танцполах особняка. Line-up: Ilya Gadaev / Raw Takes / Street Choice / Bleep / DJ Bayk / Sasha Kustov / Lalee Bloom / Guydee / Easy Fresh / It Alone / Safetypleace / vyaliyy / Aryaxz Hosted by: Algo & Aman Po-Kaifu Веранда 18:00-22:30 Вход donation Дом 22:30-05:00 FC/DC 18+ Вход donation