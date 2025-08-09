Ребята играют в жанре альтернативный рок с элементами металла и панк-рока. Группу можно сравнить с такими коллективами, как «Кино» (благодаря лирической глубине), «Слот» (за энергичность и смешение жанров), а также зарубежными исполнителями вроде The Killers (мелодичность и драйв). Это диалог между грувом 90-х и современным звучанием. Тексты затрагивают темы одиночества, экзистенциальных поисков и надежды сквозь пелену цинизма. Музыкальную компанию ребятам составят готический эстет Денис Дант и харизматичный сатир Илья Многорук.