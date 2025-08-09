ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Tony Tyler

Peak Sound
Большая Семёновская улица, 42с3

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Ребята играют в жанре альтернативный рок с элементами металла и панк-рока. Группу можно сравнить с такими коллективами, как «Кино» (благодаря лирической глубине), «Слот» (за энергичность и смешение жанров), а также зарубежными исполнителями вроде The Killers (мелодичность и драйв). Это диалог между грувом 90-х и современным звучанием. Тексты затрагивают темы одиночества, экзистенциальных поисков и надежды сквозь пелену цинизма. Музыкальную компанию ребятам составят готический эстет Денис Дант и харизматичный сатир Илья Многорук.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

100 лет джаза
100 лет джаза

от 3800₽

Саундтреки Ханса Циммера
Саундтреки Ханса Циммера

от 6900₽

Фантазия Хаяо Миядзаки
Фантазия Хаяо Миядзаки

от 2000₽

Детский метал-хор Всесоюзного радио
Выбор редакции
Детский метал-хор Всесоюзного радио

от 1900₽

В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»
В свечах: Шедевры классики в Отеле «Националь»

от 5500₽

МьюзАп Шоу
МьюзАп Шоу

от 800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста