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Токсик Панч

Summer Punch, Столешников переулок, 8

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Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Новогодняя ночь в Summer Punch — праздничная вечеринка с полноценной развлекательной программой, музыкальными интерактивами, живой музыкой и встречей Нового года в компании Гринча. Гостей ждёт насыщенный вечер: музыкальное лото, Beer Pong, выступление кавер-бэнда, праздничное поздравление от сказочных персонажей и большая танцевальная вечеринка до самого утра. Билет включает в себя вход на танцпол без стола.

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