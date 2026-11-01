Новогодняя ночь в Summer Punch — праздничная вечеринка с полноценной развлекательной программой, музыкальными интерактивами, живой музыкой и встречей Нового года в компании Гринча. Гостей ждёт насыщенный вечер: музыкальное лото, Beer Pong, выступление кавер-бэнда, праздничное поздравление от сказочных персонажей и большая танцевальная вечеринка до самого утра. Билет включает в себя вход на танцпол без стола.