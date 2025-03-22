Точка покоя: спектакль-перформанс Марии Плотниковой
Столярный переулок, 3к15
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Спектакль хореографа Марии Плотниковой «Точка покоя» исследует паттерны человеческого сознания, связанные с работой воображения и жизнью в потоке, с помощью языка современного танца. Мария Плотникова: «Точка покоя — момент, из которого можно пойти куда угодно. Точка отсчета для следующего действия. В привычное и приятное или незнакомое и новое. Место, куда мы возвращаемся, чтобы начать что-то». Продолжительность спектакля — 50 минут.
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