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Точка покоя: спектакль-перформанс Марии Плотниковой

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль хореографа Марии Плотниковой «Точка покоя» исследует паттерны человеческого сознания, связанные с работой воображения и жизнью в потоке, с помощью языка современного танца. Мария Плотникова: «Точка покоя — момент, из которого можно пойти куда угодно. Точка отсчета для следующего действия. В привычное и приятное или незнакомое и новое. Место, куда мы возвращаемся, чтобы начать что-то». Продолжительность спектакля — 50 минут.

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