Лекция-воркшоп, где ты будешь исследовать концепцию счастья. Что, если счастье — не цель, к которой стоит стремиться, а побочный эффект внутренней работы? Поговоришь о том, как психоанализ отвечает на вопрос: что делает человека устойчивым и способным радоваться? Разберёшься, как научиться выдерживать сложные чувства и перестать бояться фрустрации. Это будет не только теория, но и живая практика: размышления, примеры, упражнения на осознавание и самоподдержку. Встречу проведёт психоалитический психолог и преподаватель Росс-Мери Акао. Встреча пройдет в Летнем павильоне парка «Красная Пресня»