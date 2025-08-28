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  1. Москва
  2. События

Точка покоя: где начинается счастье

Мантулинская улица, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Лекция-воркшоп, где ты будешь исследовать концепцию счастья. Что, если счастье — не цель, к которой стоит стремиться, а побочный эффект внутренней работы? Поговоришь о том, как психоанализ отвечает на вопрос: что делает человека устойчивым и способным радоваться? Разберёшься, как научиться выдерживать сложные чувства и перестать бояться фрустрации. Это будет не только теория, но и живая практика: размышления, примеры, упражнения на осознавание и самоподдержку. Встречу проведёт психоалитический психолог и преподаватель Росс-Мери Акао. Встреча пройдет в Летнем павильоне парка «Красная Пресня»

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