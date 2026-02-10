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То самое свидание

Театр Маяковского, Большая Никитская улица, 19/13с1

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Завершение:

от 3500₽ до 8000₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты

Про событие

Сейчас самое время для того самого свидания — вечера, где под сиянием тысяч свечей музыка создаёт особенное настроение, а неповторимая атмосфера вечера Lumisfera делает чувства глубже. Здесь необязательно быть вдвоём: важно лишь позволить себе остановиться и услышать то, что давно хотелось почувствовать. Этот концерт при свечах — пространство для души, где каждый проживает важное событие по-своему: эмоционально и искренне. В сиянии тысяч свечей концерт становится вечером, который обязательно сохраниться в тёплой кинопленке памяти. Возможно, он даст повод для признания, позволит появиться новой мечте или просто вернёт важное чувство. Именно здесь рождается то самое свидание — тихое, светлое и запоминающееся. в 18:00 и 21:00 Продолжительность 1 час 30 мин.

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