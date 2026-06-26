Спектакль-путешествие, в котором история разворачивается вокруг тебя. Пространство спектакля становится внутренним миром человека: домом памяти, сомнений, любви, страха и надежды. Его зоны раскрываются как разные состояния, через которые человек проходит в поиске себя. Первое действие разворачивается внутри открытого иммерсивного пространства, где сцены происходят одновременно, пересекаются между собой, а зритель становится частью происходящего. Ты свободно движешься по маршрутам спектакля, собирая собственную версию истории. В спектакле возникают разные миры: спор Совести и Сомнения у Достоевского, литературные дуэли Пушкина и Гоголя, хрупкий мир тургеневской героини, история любви в чеховском пространстве, тёмные сказки Бабы-яги о страхе сделать шаг, сцены искушения, где желание, страсть и соблазн становятся частью внутреннего пути. Во втором действии зрители переходят на основную сцену театра с рассадкой на зрительские места, где классический театр соединяется с иммерсивными сценами и сохраняет эффект эмоционального присутствия. Часть историй раскрывается через слово, часть — через движение. Пластические персонажи становятся отражениями героев и продолжают их внутренние состояния языком тела. Сквозной линией спектакля становятся Тело, Душа и Разум — три начала человека, находящиеся в постоянном внутреннем споре. Их разлад рождает тревогу, внутренний шум и ощущение потери себя. Пока зритель проходит через спектакль, Тело, Душа и Разум ищут путь друг к другу. И в момент их соединения тишина перестаёт быть пустотой и становится внутренней опорой. Финал спектакля — праздник и момент узнавания. За одним столом собираются герои и гости, прошедшие этот путь вместе. Тебя ждёт: — 20+ актёров драматического и пластического театра — иммерсивные зоны и театральная сцена — сцены, происходящие одновременно — у каждого — своя версия спектакля — ни один вечер в «Тиши» не повторяется полностью «Тишь» — о попытке услышать себя среди шума мира и вернуться к собственной подлинности. В главных ролях Тишь / Душа — Дарья Мороз Тишь / Тело — Полина Анима Тишь / Разум — Татьяна Тимакова