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Тима ищет свет

Урбан
Большая Новодмитровская улица, 36с24

Начало:

Завершение:

от 1700₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Мультижанровый музыкальный проект за пределами мейнстрима. Акустическая гитара в сочетании с хип-хоп битами, риторические вопросы рядом с инди и даже lo-fi ритмами. Третий альбом «зеркало» был выделен критиками и стал одним из главных музыкальных открытий 2021 года. Творчество Тимы любят не только за находчивую музыку и тексты, но также за уникальную атмосферу на его концертах, где зрителей всегда ждёт драйв, шоу и завораживающее выступление артиста.

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