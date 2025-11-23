Лекция о готической вселенной Тима Бёртона — художника, который превратил кино в фантазию о непохожих, одиноких и прекрасных. На лекции будут обсуждаться визуальный стиль Бёртона, влияние немецкого экспрессионизма, его любовь к мрачной поэзии и цирковому абсурду. Также будут разбирать ключевые фильмы — от «Бэтмена» до «Большой рыбы» и «Трупа невесты» и обсуждать, как режиссёр сумел превратить личные страхи и мечты в узнаваемый киноязык.