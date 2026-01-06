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  1. Москва
  2. События

Тихими шагами уверенно к мечте

уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 16+

Про событие

Часто начало нового года связано с подведением итогов старого и поиском новых целей, желаний, планов. Если тебе близок такой взгляд, предлагаем начать его с правильно поставленных целей. Что будешь делать? — нарисуешь личное колесо баланса и сформулируешь цели исходя из того, что хотелось бы улучшить; — определишь приоритетность целей и сложность их достижения; — пропишешь чёткий, понедельный план движения к своим целям; — будешь работать с метафорическим картами для лучшего понимания своих скрытых потребностей; — будешь много говорить в парах и группах для того, чтобы услышать дополнительные точки зрения и, возможно, непривычный взгляд на ситуацию; — закончишь мероприятие с чётким пониманием того, что надо сделать чтобы следующий год стал успешным и плодотворным. метро Аэропорт Регистрация в ТГ

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