Thunderlab x Sagittarius night
Космодамианская наб., 2
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
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Про событие
Вечеринка в честь дня рождения Anjei — со-основателя Volen Sentir, лейбла Thunderlab и проекта Risk Agents. Декабрьский Thunderlab, известный как «Ночь стрельцов», собирает артистов, рождённых в первой декаде декабря, и переносится в пространство Community на Космодамианской набережной. Лайнап: Volen Sentir / Krasa Rosa / Ivailo Blagoev / Tim Aminov / Audiense / Tutchev Space / Sorkin / Nils Live Arseniy Trofim / Lev Slepner / Dmitry Resser / Risk Agents / Natasha Miusha Piano live Vega / Crystalline / Radust / Julia Gatina / Komarao / SUMA Special Guest — Samir Kuliev
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