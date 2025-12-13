Вечеринка в честь дня рождения Anjei — со-основателя Volen Sentir, лейбла Thunderlab и проекта Risk Agents. Декабрьский Thunderlab, известный как «Ночь стрельцов», собирает артистов, рождённых в первой декаде декабря, и переносится в пространство Community на Космодамианской набережной. Лайнап: Volen Sentir / Krasa Rosa / Ivailo Blagoev / Tim Aminov / Audiense / Tutchev Space / Sorkin / Nils Live Arseniy Trofim / Lev Slepner / Dmitry Resser / Risk Agents / Natasha Miusha Piano live Vega / Crystalline / Radust / Julia Gatina / Komarao / SUMA Special Guest — Samir Kuliev