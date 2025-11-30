Если от вида и мелодии заставки с замком, которой открывается любой классический мультфильм Disney, у тебя по коже бегут мурашки, этот клуб точно тебе понравится. Ведь на целых два часа ты погрузишься в детство, посмотришь отрывки из любимых произведений и узнаешь очень много о том, как они создавались. Автор встречи — Наташа Подъяпольская — долгое время работала в российском подразделении Disney, знает все мультфильмы наизусть, а также очень много фан-фактов и секретиков их создания. На встрече поговоришь о том, как аниматоры «прятали» ушки Микки в классические мультфильмы о Принцессах, с каких локаций «списаны» замки, как на самом деле должны были звать Микки Мауса, и сколько всего пятен в мультике «101 далматинец» и как и для чего использовали косметику в мультфильме про «Белоснежку»? О лекторе: Наталья Подъяпольская — редактор Frenchie и телеграм-канала votrechapeau, любительница современной литературы, киноман и адепт joie de vivre.