Танцевальный инди-поп из Новосибирска. Если бы MGMT устроили тур по Сибири и запели на русском — ты бы уже танцевал под их хит «Танцевать как Владимир Пресняков». В составе — трое: гитарист, барабанщик и клавишник. Вместе они превращают сцену в вспышку света, вина и синтов. Их музыка — как если бы аристократичный циник ушёл с вечеринки последним, оставив за собой только бит и улыбки. The Just — постоянные гости новосибирских опен-эйров и фестивалей. Их сеты — это когда ты весь промок, но не можешь остановиться. С ними ты будешь танцевать до утра. И всё равно будет мало.