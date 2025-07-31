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The Just

Гончарная улица, 7/4с1

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800₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Танцевальный инди-поп из Новосибирска. Если бы MGMT устроили тур по Сибири и запели на русском — ты бы уже танцевал под их хит «Танцевать как Владимир Пресняков». В составе — трое: гитарист, барабанщик и клавишник. Вместе они превращают сцену в вспышку света, вина и синтов. Их музыка — как если бы аристократичный циник ушёл с вечеринки последним, оставив за собой только бит и улыбки. The Just — постоянные гости новосибирских опен-эйров и фестивалей. Их сеты — это когда ты весь промок, но не можешь остановиться. С ними ты будешь танцевать до утра. И всё равно будет мало.

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