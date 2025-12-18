В декабре ресторан «Тхали и карри» приглашает москвичей в кулинарное путешествие к истокам празднования Рождества в Индии. Гостей ждет сезонное праздничное меню, пронизанное духом торжества, ароматами цитрусов и имбиря, а блюда расскажут о древних традициях. Эксклюзивное блюдо ресторана в канун Рождества - имбирный цыпленок, вкус которого раскрывается постепенно, оставляя изысканное послевкусие. Состав рождественского меню: Баранина тандури. Блюдо пришло из тандырных традиций Моголов и стало популярным в пенджабских дхабах. Ачар из лимона. Классика Северной Индии, заготавливается зимой на солнце. Используется как пикантная приправа к рису, далу и парантхам. Имбирный цыпленок. Блюдо популярно в Пенджабе зимой, когда имбирь используется как согревающее средство. Курица томится в густом соусе из йогурта, имбиря и гарам масалы. Тамильский карри из моркови и кокосового молока. В Тамилнаду морковь тушат в кокосовом молоке в постные дни и на Понгал. Карри получается мягким, с ароматом карри-листов и горчицы. Салат из моркови с кокосом. Готовится на Рама-Навами и других весенних фестивалях. Вариант с морковью особенно любим в жару за освежающий вкус. Морковная халва. Традиционный зимний десерт с фестиваля Лохри. Его варят несколько часов до густоты, украшая орехами. Кашмирская кахва. Чай на зеленой основе с шафраном, имбирем и специями - традиционный напиток Кашмира. Подаётся зимой как согревающее средство, особенно во время снегопадов, часто с добавлением орехов. В уходящем году в преддверии праздников организаторы готовят для гостей кулинарный сюрприз к Рождеству — эксклюзивное блюдо - имбирный цыпленок. Оно станет изюминкой праздничного стола. Чтобы ты мог еще ближе познакомиться с традициями празднования рождества в Индии, приходи на праздничную гастрономическую лекцию 18 декабря. Илья Гужев, востоковед, эксперт по кулинарной географии и автор Telegram-канала шафран гератский, проведет по теплой атмосфере праздника и расскажет, как празднуют Рождество в Индии. Особое внимание будет уделено рождественским столам индийских христиан, где европейский праздничный канон переосмысляется через местные тхали, карри и региональные десерты, создавая собственный «индийский» образ Рождества.