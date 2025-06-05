Муза земная и муза небесная. Александр Сергеевич Пушкин был любим обеими. Она была его сто тринадцатой любовью, но именно ей суждено было стать музой и женой. Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение» — Лариса Овцынова и Геннадий Карцев расскажут непростую, и даже в чём-то, мистическую историю о пути к счастью Александра и Натали. Воспоминания и письма, факты и легенды, стихи и романсы — всё это сплелось в единый литературно-музыкальный узор в программе «Тени любви Пушкина: Невидимая муза». Выступают: Карцев Геннадий — вокал, художественное слово; Овцынова Лариса — художественное слово. Концерт проходит в абсолютной темноте.