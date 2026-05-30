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Тёмный Север: тихая революция и первые хедлайнеры искусства

Клава
улица Петровка, 20/1

Начало:

Завершение:

5800₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На арт-вечере отправишься туда, где искусство стало темнее, глубже и, если честно, интереснее. Вместе с искусствоведом Ланой Любимовой разберёшься, как художники Северного Возрождения перевернули представление о живописи. Герои вечера: — Ян ван Эйк — Иероним Босх — Питер Брейгель Старший Узнаешь, почему Северное Возрождение — это не «второстепенная ветка», а полноценная революция, и что на самом деле изображено на самых странных картинах Европы. Красиво, немного мрачно и очень по делу. И, конечно же, гостей встретит специально разработанный коктейль от «Клавы» — попробуешь на вкус, как увидели Северное Возрождение лучшие бартендеры Москвы. Сбор гостей в 19:00, начало лекции в 19:30.

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