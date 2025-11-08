ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Телесно-соматический тренинг

Ballesta Space, Садовническая улица, 27с9

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 8000₽
Возраст 16+

Про событие

Мастера наполнят каждый тренинг практиками, которые помогут тебе: - почувствовать своё тело - снять напряжения - приобрести подвижность - пребывать в теле - научиться новым формам коммуникаций - развить чувственность и эмпатию Программа: 16:00 начало общий круг описание тренинга знакомство создаём пространство события Ведущие: Виктория Река Теморф 16:30 Разогрев Ведущий: Теморф 17:00 Игры в группе клеточная игра включение центров и конечностей Ведущий: Теморф 18:00 перерыв фуршет, чай-брейк 18:30 Соматика совместное изучение пространства тела движения отношений с пространством внутри и снаружи Ведущая: Виктория Река 19:40 перерыв 19:50 массажный джем 20:30 завершающий круг/шеринг DC/FC - удобная одежда для движения и неподвижности - носки или босиком

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
Популярное
Гонг-медитация в гамаках + мягкое гвоздестояние
до

2500₽

Йога-выходные в Завидово
Йога-выходные в Завидово
c
по

от 25000₽

Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
Популярное
Гонг-медитация в гамаке + ароматерапия
до

2555₽

Экосообщества сегодня
Экосообщества сегодня
до

300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста