Мастера наполнят каждый тренинг практиками, которые помогут тебе: - почувствовать своё тело - снять напряжения - приобрести подвижность - пребывать в теле - научиться новым формам коммуникаций - развить чувственность и эмпатию Программа: 16:00 начало общий круг описание тренинга знакомство создаём пространство события Ведущие: Виктория Река Теморф 16:30 Разогрев Ведущий: Теморф 17:00 Игры в группе клеточная игра включение центров и конечностей Ведущий: Теморф 18:00 перерыв фуршет, чай-брейк 18:30 Соматика совместное изучение пространства тела движения отношений с пространством внутри и снаружи Ведущая: Виктория Река 19:40 перерыв 19:50 массажный джем 20:30 завершающий круг/шеринг DC/FC - удобная одежда для движения и неподвижности - носки или босиком