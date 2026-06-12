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Телемост с Легсом Макнилом

Книжный в книжном, Покровский бульвар, 6/20с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Телемост Москва — Нью-Йорк с Легсом Макнилом — американским журналистом, одним из основателей культового журнала Punk и соавтором книги «Прошу, убей меня!» (Please Kill Me). Легс Макнил — один из непосредственных свидетелей и летописцев панк-культуры. В 1975 году, когда ему было всего 19 лет, вместе с единомышленниками он основал журнал Punk, давший название целому культурному движению. В этот вечер к Легсу подключатся по видеосвязи, чтобы поговорить о независимой журналистике, панке, музыке, контркультуре и Нью-Йорке 70-х — и, конечно, задать вопросы самому автору. В разговоре примут участие ведущие The Book Discussion Club Дэвид и Юля, а также Олег Соболев — автор текстов о музыке и редактор канала Sobolev//Music, с участием Дмитрия Безуглова в качестве переводчика.

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