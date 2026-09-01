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Про событие
В тускло освещенной комнате ты видишь кучу разложенных бумаг и безумного вида старика, который уже почти выдергал все остатки своей шевелюры. Обстановка не кажется дружелюбной, однако этот пожилой торговец тебе знаком — это не кто иной как глава гильдии ювелиров Нердук. Увидев, что все на месте, он начинает: — Я благодарен вам, что вы откликнулись на мою просьбу. Беда в моей гильдии и очень серьёзная. Два года назад младший сын одного из моих друзей Рунгар собрал экспедицию в северные руины, откуда принес множество диковинных вещей, схем и чертежей, однако как сейчас выяснилось Рунгар потратил на эту экспедицию целую гору цехового золота, которое мы с большим трудом выторговывали и копили на коммерческие свершения. Я обнаружил это только тогда, когда было слишком поздно — через месяц он женится на моей единственной дочке и как бы я ни хотел, чтобы она была счастлива — я не могу позволить обманщику и вору стать моим зятем. Найдите и приведите его ко мне, я хочу получить ответы, я должен знать, на что было потрачено золото и как он собирается возвращать его нашей гильдии! Количество игроков: от 3-х до 6-ти Подходит для новичков. Персонажи прегены. Если есть пожелания к персонажам — присылай их мастеру: https://vk.ru/id393151309 Мир: Альтернативные забытые королевства Записаться на игру можно в вк
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