Угарный концерт, где комики с ТНТ импровизируют, шутят без цензуры и вовлекают зал в безумные форматы. Что тебя ждёт? — Острые шутки на грани — Непредсказуемые повороты и рулетка тем — Участники StandUp из «Comedy Баттла» и «Открытого микрофона» — Взаимодействие с залом — может, следующая шутка будет про тебя? Ведущий Илья Соболев.