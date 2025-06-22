ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Технический вечер StandUp Рулетка

Садовая-Черногрязская ул., д.22, с.1

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Угарный концерт, где комики с ТНТ импровизируют, шутят без цензуры и вовлекают зал в безумные форматы. Что тебя ждёт? — Острые шутки на грани — Непредсказуемые повороты и рулетка тем — Участники StandUp из «Comedy Баттла» и «Открытого микрофона» — Взаимодействие с залом — может, следующая шутка будет про тебя? Ведущий Илья Соболев.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Импров Узбек
Импров Узбек

1000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Опытные комики с ТВ и Ютуб
Опытные комики с ТВ и Ютуб

от 599₽

Чёрный стендап по-женски
Чёрный стендап по-женски
до

от 1190₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 1290₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста