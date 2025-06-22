Возраст 18+
Стендап
Про событие
Угарный концерт, где комики с ТНТ импровизируют, шутят без цензуры и вовлекают зал в безумные форматы. Что тебя ждёт? — Острые шутки на грани — Непредсказуемые повороты и рулетка тем — Участники StandUp из «Comedy Баттла» и «Открытого микрофона» — Взаимодействие с залом — может, следующая шутка будет про тебя? Ведущий Илья Соболев.
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