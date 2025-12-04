Театральное шоу «Каменный гость» - это театр за столиком кафе. Тебя ждет отменный русский юмор XX века, когда создавалась великая юмористическая литература, творили Ильф и Петров, Аверченко, Зощенко. И единственная женщина-сатирик и драматург Надежда Тэффи! Вечер в Москве... бокал вина... вкусный ужин... отменный литературный юмор и настоящий театр! Её рассказы о любви, женщинах, театре, отдыхе в Финляндии и в целом о нравах времен НЭПа - прекрасная палитра России, красивая, ироничная и любимая. Абсолютный хит - рецепт, как стать демонической женщиной (который работает и по сей день!). В антрактах звучит музыка 1920-х годов. В меню - изысканные блюда по умеренным ценам, чайник чая или бокал с любимым напитком. Для тебя в этот вечер непринужденная атмосфера литературного бара с атмосферой Санкт-Петербурга. Формат: Моноспектакль из 3 историй по 15 минут, в антракте можно заказать по меню еду и напитки. В заключение веселый интерактив и фотосессия. Ресторанная рассадка, без общих столов (за столиком только ты и твоя компания при заказе от 2 билетов), заказ по меню.