На ужине ты ближе познакомишься с самым известным романом Льва Толстого и погрузишься в анализ ключевых семей. Ты узнаешь: – об эволюции Болконских, Ростовых и Курагиных под влиянием исторических событий и их прототипах из семьи самого Толстого; – как роман приняли читатели и критики; – почему автор отразил в нём Наполеона не так, как это делали до него; – как это масштабное произведение возможно адаптировать к сцене и сохранить его исторический контекст. Во время ужина ты получишь список спектаклей по роману, которые стоит увидеть, а также список спектаклей о семье Льва Толстого. Лекцию и обсуждение пьес проведёт Мария Музалевская – театральный критик, спикер программы «Игра в бисер», студентка театроведческого факультета ГИТИСа, первый главный редактор «Театрального журнала». Меню создано по мотивам любимых блюд семьи Толстых (адаптированы под здоровое питание): - Зеленые блины со шпинатом и грибами - Филе утки в медово-перечном соусе или филе камбалы в соусе из щавеля с гарниром из спаржи и моркови - Анковский лимонный пирог - Шампанское - Ягодный компот - Чай