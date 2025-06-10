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Театральная ужин: «Мастер и Маргарита»

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Обсуждение легендарного романа Булгакова, спектаклей по нему и дегустация блюд из книги. «Мастер и Маргарита» — одно из самых известных и сценически востребованных произведений русской литературы. Его первая театральная адаптация, поставленная Юрием Любимовым в 1977 году, положила начало длинной сценической истории, которая продолжается до сих пор. На ужине ты погрузишься в ключевые темы произведения, его символику и подноготную персонажей: какие мотивы движут Воландом, что стоит за поведением Мастера и Маргариты, почему Понтий Пилат — один из самых сильных образов романа, как трактовать поведение второстепенных героев. Также ты получишь подборку спектаклей по «Мастеру и Маргарите», которые стоит увидеть в Москве, и узнаешь, как театральная биография Булгакова повлияла на интерпретации романа в театре и кино. Лекцию и обсуждение проведёт Мария Музалевская — театральный критик, студентка театроведческого факультета ГИТИСа, спикер программы «Игра в бисер», первый главный редактор «Театрального журнала». В меню – любимые блюда Чехова и блюда из «Чайки» и «Вишневого сада», приближенные к правильному питанию нутрициологом Олэной Панчук: – Форшмак из сельди на безглютеновом гречневом хлебе; – Шницель из курицы или филе судака с микрозеленью и овощным пюре из картофеля и пастернака; – Безглютеновый эклер с шоколадным кешью-кремом; – Лимонад «Ситро»; – Бокал шампанского; – Чай.

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