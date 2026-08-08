Москва хранит множество тайн и загадок, эта экскурсия откроет участникам самые увлекательные истории из потусторонней жизни города. Твоим проводником станет граф Сен-Жермен — алхимик и оккультист, знакомый с мистикой не понаслышке. Театрализованная автобусная экскурсия — прекрасный способ погрузиться в атмосферу таинственных историй о призраках и фантомах. На экскурсии ты узнаешь о проклятии игумений Алексеевского монастыря, какие секреты скрывает Меншикова башня, где регулярно гуляет призрак Саввы Морозова и другие тайны. Продолжительность: 3 часа 30 минут.