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Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом

ст. м. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 1700₽
Возраст 6+
Спектакли
Необычное

Про событие

Москва хранит множество тайн и загадок, эта экскурсия откроет участникам самые увлекательные истории из потусторонней жизни города. Твоим проводником станет граф Сен-Жермен — алхимик и оккультист, знакомый с мистикой не понаслышке. Театрализованная автобусная экскурсия — прекрасный способ погрузиться в атмосферу таинственных историй о призраках и фантомах. На экскурсии ты узнаешь о проклятии игумений Алексеевского монастыря, какие секреты скрывает Меншикова башня, где регулярно гуляет призрак Саввы Морозова и другие тайны. Продолжительность: 3 часа 30 минут.

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