Электронный концерт Taz Chernill — самый красивый и модный концерт твоего лета. Арт-поп дуэт берлинских диковинок — не совсем похожей на человека королевы драмы и безумного шляпника, влюблённого во всю технику сразу — это про будущее музыки эпохи новой искренности: бесконечно красивые мелодии, раздетые текстами эмоции и гикнутые мощные аранжировки. Музыканты сыграют свои хиты, а так же презентуют новые песни.