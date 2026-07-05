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Тайны Страстного бульвара

Место встречи: памятник Пушкину на Пушкинской площади

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1400₽
Возраст 6+

Про событие

Пешеходная экскурсия по одному из самых красивых бульваров столицы. В программе: – Секреты «Горя от ума»: где Грибоедов искал прототипы для своих персонажей. – Тайны усадьбы Бобринских: как жили потомки внебрачного сына Екатерины II. – Музыка и голоса эпохи: дом, где творил Рахманинов и звучали легендарные радиоэфиры. – Секреты и тайны легендарного Английского клуба. – Поэты Бульвара: истории создания памятников Высоцкому и Твардовскому. Продолжительность: 1 час 20 минут.

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