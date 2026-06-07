На лекции с напитками постараются понять многогранную живопись Дали: узнаешь, какими смыслами и знаками наполнены знаменитые полотна и как они связаны с яркой жизнью великого сюрреалиста. Имя короля сюрреализма Сальвадора Дали окутано тайнами и скандалами. Странные образы его картин — растекающиеся часы, скопления муравьев, животные на длинных тонких ногах, пустынные пейзажи — стали визитной карточкой художника. Но что означают эти образы? В программе: — поговорят о жизни и творчестве Сальвадора Дали: узнаешь о 10 самых эпатажных выходках художника; — проникнут в кухню одного из самых ярких направлений в истории искусства — сюрреализма, и узнаешь, почему на картинах Дали горит жираф, Пикассо превращается чудовище, а на женских телах изображены ящики и кровоточащие розы; — обсудят связь Дали с кинематографом и литературой: с какими великими режиссёрами он сотрудничал и каких писателей иллюстрировал; — разберут 15 самых загадочных картин Сальвадора Дали и поймёшь, что же такое параноидально-критический метод и ядерный мистицизм. Лектор: Ася Занегина — литературовед, историк философии, искусствовед.