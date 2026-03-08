Лекция-дегустация в арт-ресторане Signature Art, который расположен в стенах знаменитой сталинки. Изящный вечер, посвящённый одному из самых загадочных и влиятельных домов высокой моды. История Dior — это не только платья, но и судьбы, женщины, знаки и вдохновение. В этот вечер будешь пить не только игристое, ещё попробуешь редкое французское вино Божоле и расскажут: — о двух главных женщинах в жизни Кристиана Диора; — почему его платья вызывали скандалы на улицах и восторг в Голливуде; — какую роль в его мире играли цветы и случайности; — как одна звезда изменила его судьбу навсегда; — чем живёт Дом Dior сегодня и где он ищет вдохновение — от балета и искусства до карт Таро и оригами. Лекцию проведёт Наталья Бежанова — писательница, публицист и продюсер самых необычных выставочных проектов в Москве. Лекция пройдёт в необычном ресторане-галерее, в самом сердце столицы, под звездой знаменитой высотки. Здесь ты также сможешь пройтись по интересной выставке картин, почувствовать дух легендарной высотки и вдохновение ART пространства.