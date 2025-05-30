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Таймсквер

Партийный пер., 1, корп. 6

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от 1600₽ до 6000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Российская альтернативная группа «Таймсквер» отправляется в «Дофамин тур». На максимальных децибелах и с полной отдачей. Вот уже более 10 лет группа «Таймсквер» совмещает в своём творчестве, казалось бы, несовместимые вещи: альтернативу и лирику. Они экспериментируют и чередуют тяжёлые метал-композиции и лирические рок-баллады иногда добавляя даже поп или этно-мотивы. В арсенале команды 4 полноформатных альбома и многочисленное количество синглов, коллаборации с такими группами как «Слот», «Астра», Ai Mori, Ravdina, Тони Раут, Гарри Топор, 7000$ и другими. Главные боевики и любимые песни, сумасшедшая энергетика и шквал эмоций — не пропусти концерт «Таймсквер»

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