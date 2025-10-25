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TattooIN Презентация альбома «Звёзды и руны»

Сущевская, 21, стр. 10

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от 1600₽ до 2600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

TattooIN — романтики нашего времени: московская группа, которая играет живой, атмосферный гитарный soft-rock, звучащий «лампово» и «аналогово». На концерте стирается дистанция между сценой и зрителем — это всегда честно, громко и эмоционально. Группа регулярно выпускает синглы, клипы и альбомы, а их песни звучат в эфире радиостанций и на музыкальных телеканалах. Самый странный и красивый пласт лидеров московской романтической сцены. Это море света, надежды и бесстрашной откровенности: в альбоме есть мягкая лирика и искренность, ирония и мудрость, а иногда — импульсивность и даже накал. Новое звучание, которое будто отражает наше время — непредсказуемое, но по-настоящему своё.

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