Артистка, успешно совмещающая в себе певицу, блогера, отличницу и хорошего друга! Tasso — это имя артистки на грузинском языке. Так девушку зовут в родной стране. Сумасшедшая, искренняя, отзывчивая, амбициозная, целеустремлённая — она успевает отлично учиться и строить карьеру настоящей артистки. Для неё нет ничего невозможного. Она открыта ко всему новому, не боится рисковать и смело идёт вперёд к своим мечтам.