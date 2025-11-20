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Tasso

Свобода (Малый зал), Ленинградский проспект, 47с19

Начало:

Завершение:

от 1099₽ до 5999₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Артистка, успешно совмещающая в себе певицу, блогера, отличницу и хорошего друга! Tasso — это имя артистки на грузинском языке. Так девушку зовут в родной стране. Сумасшедшая, искренняя, отзывчивая, амбициозная, целеустремлённая — она успевает отлично учиться и строить карьеру настоящей артистки. Для неё нет ничего невозможного. Она открыта ко всему новому, не боится рисковать и смело идёт вперёд к своим мечтам.

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