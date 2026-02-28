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Таро: магия предсказаний и тайны будущего с Заблудшими

Националь, Моховая улица, 15/1с1

Начало:

Завершение:

13000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Мастер-классы

Про событие

Эксклюзивный квартирник в президентском люксе легендарного отеля «Националь», где древние традиции гадания на Таро встретятся с современной эзотерикой. В программе вечера: — Предсказания: профессиональный таролог раскроет тайны будущего и ответит на волнующие вопросы. — История Таро в России: погружение в увлекательный мир карт, их символики и значения. — Интерактивная часть: каждый гость сможет задать свой вопрос и получить персональный прогноз. Атмосфера волшебства — свечи, аромомасла и роскошная обстановка президентского люкса создадут особое настроение. Количество мест строго ограничено. Каждый участник получит персональный прогноз на 2026 год и сможет научиться базовым раскладам Таро.

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