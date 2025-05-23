Концерт-диалог, который разрушает границы восприятия и надолго остается в памяти. Тебя ждёт пробуждающая музыка, танцевальная энергетика и философские тексты коллектива «Танцы Сознания», который создаёт атмосферу театрального перформанса, где зритель становится частью действия.