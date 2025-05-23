Возраст 16+
Концерты
Про событие
Концерт-диалог, который разрушает границы восприятия и надолго остается в памяти. Тебя ждёт пробуждающая музыка, танцевальная энергетика и философские тексты коллектива «Танцы Сознания», который создаёт атмосферу театрального перформанса, где зритель становится частью действия.
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