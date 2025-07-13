Зажигательные танцы по игре Just Dance Now в парке ВДНХ. Это видеоигра, где нужно повторять танцевальные движения за персонажем на экране. В программе будут танцы под известные хиты, такие как: – Ghostbusters — Ray Parker, Jr.; – Gangnam Style — PSY; – We No Speak Americano — Yolanda Be Cool vs DCUP8; – Macarena — Los Del Rio; и другие. Это будет активное и веселое мероприятие на свежем воздухе, подойдет как детям так и взрослым.