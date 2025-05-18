Зажигай на танцах по игре Just Dance Now. Это видеоигра, где нужно повторять движения за персонажем на экране. Во время танцев у тебя в руках будет смартфон с приложением, по которому игра определяет, насколько точно ты повторяешь элементы. За каждое движение Just Dance начисляет очки, и в конце можно посмотреть, кто какое место занял. В программе: – Ghostbusters — Ray Parker, Jr.; – Gangnam Style — PSY; – We No Speak Americano — Yolanda Be Cool vs DCUP8; – Macarena — Los Del Rio; – Cotton Eye Joe - REDNEX; – No Limit — 2 Unlimited и другие. Также можно будет предложить потанцевать под определенную мелодию на свой вкус. В стоимость входит лёгкое угощение (вода, чай, соки, сладости, закуски). Можно также заказать еду за дополнительную плату или принести еду и напитки с собой (кроме крепкого алкоголя). Сбор с 14:15, начало в 14:30. Запись ВК (по кнопке «Купить билет») или в Телеграме – @Patch66 При записи необходимо указать, какой у тебя смартфон (Android или IPhone). Запись осуществляется по предоплате (800 рублей).