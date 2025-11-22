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Вальс-бостон и подготовка к современному балу

Сенполия, Житная улица, 10

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Окунись в изысканный мир танца в красивой локации в самом сердце Москвы. Урок проведёт опытный тренер Ольга Александровна Романова, экс-солистка шоу-балета «Нико», сертифицированный преподаватель метода Adidas Fitness Academy. Занятие состоит из 4 частей: 1. Постановка корпуса и шага 2. Основы вальса 3. Вальс- Бостон 4. Подготовка к балу — танцы: — Падеграс — Падепатинер — Падеспань — Московская кадриль — Испанский вальс и другие танцы, популярные на современных балах. Можешь приходить с друзьями и приглашай новых знакомых, чтобы получить приятные впечатления и сделать красивые совместные фото. Дресс-кода нет. Одевайся удобно. Мастер-класс подходит для начинающих и уже имеющих базовые навыки танцоров. Сбор гостей в 14:00.

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