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Танцевальный мастер-класс по Дэнс-холлу

Академия Игоря Крутого, Мясницкая улица, 8/2

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Хочешь попробовать себя в танцах, но не знаешь с чего начать или просто хочешь хорошо провести выходной? Театральный факультет приглашает на мастер-класс по одному из самых ярких и дерзких стилей танца. Дэнс-холл это свобода движений, мыслей и эмоций. Педагог поможет расслабиться и хорошенько отдохнуть перед главным весенним праздником! За 1,5 часа ты познакомишься с основами дэнс-холла, научишься гибкости и четкости движений. Для регистрации пиши в телеграмм и называй кодовое слово «МК_7марта».

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