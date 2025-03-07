Хочешь попробовать себя в танцах, но не знаешь с чего начать или просто хочешь хорошо провести выходной? Театральный факультет приглашает на мастер-класс по одному из самых ярких и дерзких стилей танца. Дэнс-холл это свобода движений, мыслей и эмоций. Педагог поможет расслабиться и хорошенько отдохнуть перед главным весенним праздником! За 1,5 часа ты познакомишься с основами дэнс-холла, научишься гибкости и четкости движений. Для регистрации пиши в телеграмм и называй кодовое слово «МК_7марта».