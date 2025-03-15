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Танцевальный мастер-класс по авторской хореографии

Академия Игоря Крутого, Мясницкая улица, 8/2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Театральный факультет приглашает тебя на мастер-класс по авторской хореографии от топового хореографа Яна Мурзаева. На занятии Ян познакомит тебя с современными направлениями танца, а также поможет раскрыть танцевальные возможности и уверенность в себе. Всего за 1,5 часа ты получишь навыки, которые помогут тебе в повседневной жизни — перестать чувствовать себя зажато и некомфортно в новых обстоятельствах. На мероприятие вход свободный, но необходимо зарегистрироваться. При регистрации укажи, пожалуйста, кодовое слово «Мурзаев15».

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