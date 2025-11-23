Песни и танцы под русские хиты 00-х. Ковры, подушки и пледы — чтобы устроиться поудобнее. Коктейли и закуски — для полного спектра удовольствий от Roofevents. А когда покажется, что душевнее быть не может — погасят свет, и останется только музыка, сотканная из голосов зала. Приходи не на концерт, а домой — туда, где можно спеть «Царицу» с подругой, где сердце бьётся в ритме «Районы-кварталы», слова «Хоп хэй лала лэй» сами собой всплывают в памяти, а от «Знаешь ли ты» бегут мурашки как в первый раз. Приходи петь, чувствовать и наслаждаться моментом. The Hits — одна из самых ярких кавер-групп Москвы с узнаваемым звучанием и живым контактом с залом. Участники коллектива выступают на больших сценах и телеканалах, но берут не пафосом, а теплом и искренней любовью к своему делу.