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Танцевальный квартирник на тёплой крыше

Крытая крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

Начало:

Завершение:

от 3000₽ до 7400₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Песни и танцы под русские хиты 00-х. Ковры, подушки и пледы — чтобы устроиться поудобнее. Коктейли и закуски — для полного спектра удовольствий от Roofevents. А когда покажется, что душевнее быть не может — погасят свет, и останется только музыка, сотканная из голосов зала. Приходи не на концерт, а домой — туда, где можно спеть «Царицу» с подругой, где сердце бьётся в ритме «Районы-кварталы», слова «Хоп хэй лала лэй» сами собой всплывают в памяти, а от «Знаешь ли ты» бегут мурашки как в первый раз. Приходи петь, чувствовать и наслаждаться моментом. The Hits — одна из самых ярких кавер-групп Москвы с узнаваемым звучанием и живым контактом с залом. Участники коллектива выступают на больших сценах и телеканалах, но берут не пафосом, а теплом и искренней любовью к своему делу.

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