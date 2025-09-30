Танго — танец страсти и свободы, дуэль, аргентинский феномен, в истории которого без труда можно обнаружить следы кубинской хабанеры, милонги, пайяды, а также вальса и польки. Танго — жгучая энергия начала XX века, покорившая мир. Люди танцевали в салонах, кафе, кабаре и театрах; «танго» называли не только духи, но и ярко-оранжевый цвет, танго посвящали стихи. На лекции обсудят историю этого удивительного танца, познакомятся с настоящими королями танго — Карлосом Гарделем и Астором Пьяццолой, историей появления композиции «Кумпарсита» и тем, чем отличается танго в Гамбурге. И, конечно, обязательно поговорят о танго в русской культуре. Заглянут в модное варьете «Максим» и восхитятся танцем звезды русского танго Эльзы Крюгер. О лекторе: Ангелина Дронова — историк, выпускница и соискатель кафедры истории России XIX века — начала XX века Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор статей по истории театра и танца. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30. В стоимость любого билета включено угощение, чай и вино.